La dieta di Cecilia Rodriguez: "Come ho perso 7 chili in poco tempo? Ve lo rivelo" Spettacolo 3 Febbraio 2021

Tempo di dieta in casa Rodriguez. Anche Cecilia, la sorellina di Belen, ha deciso di seguire uno stile alimentare sano per poter perdere qualche chilo in eccesso. E’ stata la stessa argentina a dichiarare di voler dimagrire ben 7 chili presi in Trentino, nella tenuta Moser, durante l’ultima quarantena. La modella avrebbe mangiato un po’ troppo e messo su peso e avrebbe così deciso di smaltire un poco gli eccessi. “Non sono andata dal nutrizionista quindi non posso consigliare niente”, ha risposto l’influenzare ai tantissimi follower che le chiedevano consigli.

“Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio (a Trento ne ho utilizzato tanto)“, continua la modella. Racconta di cercare di inserire nel suo menù anche il pesce magro: un alimento che consuma raramente. “State tranquilli, dimagrirò“, rassicura i fan.

La modella ha quindi deciso di ritornare in forma dopo i pasti in eccesso fatti nella tenuta Moser. Come procederà? Ecco i consigli di Cecilia per ritrovare la forma. Un regime alimentare meno calorico inserendo pesce magro e limitando il consumo (una volta a settimana) della carne rossa. Fare massaggi drenanti per eliminare tessuto adiposo, rivolgendosi ad esperti nel settore. Joice Rodriguez, terapista brasiliana molto in voga dai vip per i suoi massaggi che sembrano essere miracolosi, infatti, consiglierebbe di bere molto preferendo l’acqua naturale a quella frizzante. Cecilia, come le colleghe Marica Pellegrinelli e Costanza Caracciolo, si è affidata all’esperta brasiliana del centro di estetica medicale Haquos, a Milano, mostra i risultati dei massaggi miracolosi: in una sola seduta sarebbe possibile sgonfiare il ventre, tanto da avere una taglia in meno.

Continua poi consigliando di bere molta acqua, liscia. La terapista ha infatti detto a Cecilia di eliminare il consumo dell’acqua gassata. Infine un’alimentazione più vegana. La Rodriguez spiega di aver fatto questa scelta non solo per dimagrire, ma anche per l’impatto ambientale. “Nel tempo ho cercato di mangiare meno carne, di ridurre. Tante cose, tipo il latte di mucca, non lo prendo più, perché sono diventata intollerante. Soprattutto sapete che amo gli animali e ci tengo tantissimo. Però è un argomento molto particolare perché io non ho rinunciato a tutto quello a cui si può rinunciare. Ma quello che posso, lo faccio!”.