La fedele cuoca di Maradona parla delle figlie del Diez: "La verità sulla loro relazione con il papà" News 2 Febbraio 2021 15:06

In Argentina, soprattutto nei programmi e giornali di cronaca rosa, uno degli argomenti principali continua ad essere la vita di Diego Armando Maradona. A parlare è ancora una volta Monona, la cuoca fidata dell’ex calciatore.

Le parole della cuoca di Maradona

La donna, che è rimasta con Maradona fino all’ultimo, accudendolo e portandogli da mangiare, ha rivelato un retroscena sul rapporto delle figlie con il Diez. Monona aveva già svelato cosa è accaduto il giorno della sua morte, raccontando che le sarebbe stato chiesto di rianimare il numero 10. Poi ha parlato anche di Dalma, Gianinna e Jana Maradona e del rapporto differente che le tre ragazze avevano con il papà.

La cuoca di Maradona difende i figli del Diez

Tutte, compresi altri familiari, sono state criticate in diversi programmi televisivi. Accusate di non aver accudito il padre come si deve, c’è anche chi ha detto che Dalma e Gianinna non sarebbero mai andate trovare Maradona. Questa volta ha voluto parlare Monona, che stando sempre in casa con il Diez, sa come sono andate le cose. Secondo quanto riferito dai media argentini, la cuoca ha difeso tutti i figli di Maradona: “Le figlie sì c’erano, sempre. Quando chiamava Gianinna, per esempio, c’era sempre. Però con Jana era un altro vincolo, non era lo stesso perché lei non è una che si intromette. Si fermava a dormire, ma il rapporto era diverso. Dalma parlava molto al telefono sulla questione del Coronavirus. Tutti i figli sono stati presenti in tutto il momento”.