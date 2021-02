0 Facebook Lite in famiglia finisce nel sangue, convivente ferito all’addome con coltello e cavatappi Cronaca 2 Febbraio 2021 15:57 Di redazione 2'

Lite in famiglia ad Airola, nella Valle Caudina. Un uomo di 41 anni, di nazionalità brasiliana, è stato accoltellato all’addome dalla convivente.

La vicenda è avvenuta verso le 3 di notte in un appartamento di Corso Montella. Secondo una prima ricostruzione, i sanitari del 118 hanno allertato la Centrale Operativa dell’Arma in quanto una donna aveva richiesto il loro intervento in un’abitazione del comune caudino.

I carabinieri sono entrati nella casa e hanno trovato un uomo che si accingeva ad uscire dal portone dell’abitazione, con una vistosa ferita sanguinante e una donna ancora intenta a maneggiare un cavatappi con la lama aperta. Pur sembrando grave, la ferita non si è rivelata essere preoccupante e l’uomo ha rifiutato di essere trasportato in ospedale.

Dall’ispezione, poi, nell’androne del portone è stato trovato un coltello di grosse dimensioni, lungo 43 cm e con una lama da 30 cm. Dopo essersi fatti consegnare il cavatappi dalla stessa, entrambi gli strumenti da taglio sono stati sottoposti a sequestro e la donna è stata arrestata.