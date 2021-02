0 Facebook Focolaio Covid al Cardarelli, positivi 13 pazienti del reparto di Medicina d’urgenza Cronaca 2 Febbraio 2021 09:57 Di redazione 2'

Paura all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove tredici pazienti ricoverati nel reparto di Medicina d’Urgenza sono risultati positivi al coronavirus.

Attualmente, secondo quanto riporta Fanpage, nel reparto sono ricoverate 29 persone, di queste 9 sono positive. Altre quattro persone positive sono state già trasferite nei giorni scorsi, subito dopo aver rintracciato la positività.

La zona dell’ospedale interessata ai casi di positività non è reparto covid, dovrebbero quindi giungere solo pazienti smistati attraverso i tamponi rapidi prima dell’ingresso nella struttura.

Arrivo dei contagi

Possibile che il contagio sia partito da alcuni dei ricoverati, che potrebbero avere avuto una carica virale molto bassa al momento dell’accesso e quindi non rilevata, ma non si esclude nemmeno che il veicolo possano essere stati gli operatori sanitari.

La scoperta dopo lo screening a tappeto disposto dall’amministrazione dell’ospedale napoletano su richiesta dei dipendenti della struttura, preoccupati per i diversi casi di positività riscontrati negli ultimi giorni.

Attualmente sono in corso le operazioni di trasferimento dei pazienti risultati positivi in altri reparti, difficoltose perché nella struttura non ci sarebbero posti disponibili.