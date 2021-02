0 Facebook Dramma nel Salernitano, bambino di 4 anni muore in un incidente: ferite madre e sorellina Cronaca 1 Febbraio 2021 15:57 Di redazione 1'

Terribile incidente questo lunedì mattina a Casal Velino, in provincia di Salerno. Un bambino di quattro anni, che era in auto con la madre e la sorella, ha perso la vita nello schianto. La vettura, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è finita fuori strada, terminando la corsa in una cunetta.

Bimbo di 4 anni muore a Casal Velino in un incidente

Il bambino sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo, cadendo violentemente al suolo. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per il piccolo purtroppo non c’è stato nulla da fare, è deceduto dopo il suo arrivo in ospedale. Troppo gravi i traumi riportati nello scontro.

Ferite, ma in modo non grave, la madre e la sorellina. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.