Belen Rodriguez e la dedica d'amore ad Antonino per il compleanno: frecciatina all'ex marito Spettacolo 1 Febbraio 2021

La dedica d’amore di Belen Rodriguez al fidanzarono, Antonino Spinalbese, è un messaggio d’auguri di compleanno dal sapore romantico ma anche di una velata frecciatina all’ex marito, Stefano De Martino.

L’argentina e l’ex ballerino di Amici non si sono lasciati in ottimi rapporti e, ogni volta che la showgirl fa un post, pare mandi qualche messaggio in codice al papà di Santiago. Non si conoscono bene i motivi della rottura, ma pare proprio che il napoletano abbia irrimediabilmente distrutto il cuore dell’argentina, cuore che ha trovato nuovo battito grazie al famoso hairstylist di cui ora è innamorata.

La Rodriguez non manca occasione per evidenziare l’amore che nutre per il fidanzato e anche per il suo compleanno ha voluto omaggiare Antonino con parole mielose. Secondo diverse indiscrezioni la neocoppia sarebbe anche in attesa di un figlio, una femminuccia a quanto pare:

“Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade. Tua…Belen #auguri!!!!!! #felizcumpleanos”.