0 Facebook Barbara D’Urso si innervosisce in diretta e zittisce tutti: “Io così non vado avanti” Spettacolo 1 Febbraio 2021 16:54 Di redazione 2'

Quando Barbara D’Urso è costretta durante la diretta a chiudere i confronti, vuol dire che qualcosa non è andata come doveva in puntata. E’ accaduto durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, nel momento in cui ci sarebbe dovuto essere un confronto tra Valeria Marini e il suo ex compagno, Gianluigi.

Cosa è successo tra Valeria Marini e il suo ex

La show girl non è voluta entrare nell’ascensore. Ha diffidato il suo ex che aveva da poco attaccato la signora Gianna, madre della Marini: “Non ti permetto di mettere in mezzo mia madre, non parlare di mia madre. Non ti permettere. Ho sbagliato a fidarmi di te”. A quel punto il suo ex le ha domandato perché non l’avesse difeso quando dicevano che era gay.

La situazione è degenerata, finché la Marini non ha ascoltato alcune offese che il suo ex aveva fatto alla madre. A un certo punto è stato necessario l’intervento di Barbara D’Urso. La padrona di casa ha prima invitato Gianluigi a scusarsi con la signora Gianna, poi si è arrabbiata e ha provato a fermare la lite: “Non mi va di andare avanti così“. A questo punto la Marini ha perso le staffe, finché non si è scusata con il pubblico: “Non volevo arrabbiarmi”. Insomma un’altra puntata di Live Non è la D’Urso ha saputo come intrattenere il pubblico.

Il video della lite tra Valeria Marini e Gianluigi a Live Non è la D’Urso