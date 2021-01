0 Facebook Incidente a Soccavo, perde il controllo dello scooter: Vittorio muore a 20 anni Cronaca 28 Gennaio 2021 11:54 Di redazione 1'

Tragico incidente la scorsa notte a Napoli, nel quartiere di Soccavo. Un giovane di 20 anni è morto a seguito di un incidente con il suo scooter. Secondo quanto riportato da Il Riformista, la vittima era a bordo di un Honda Sh 150 quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della luce.

Vittorio Perfetto muore a 20 anni in un incidente

L’incidente è avvenuto in viale Adriano, all’altezza dell’ingresso del Polifunzionale. La vittima si chiamava Vittorio Perfetto ed era originario del Rione Traiano. Il ragazzo è stato soccorso da alcune persone in strada che l’hanno trasportato in auto all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il ventenne è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo nel noscomio napoletano, troppo gravi i traumi riportati.

La sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli indaga sulla dinamica dell’incidente.