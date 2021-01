0 Facebook Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato: “Un uomo molto facoltoso napoletano” Spettacolo 28 Gennaio 2021 11:07 Di redazione 2'

Anna Tatangelo ha un nuovo amore nella sua vita? La cantante di Sora in queste settimane sembrerebbe custodire un segreto che riguarda la sua vita privata. Lady Tata ha rotto definitivamente con Gigi D’Alessi. Nell’immediato per la cantante si è parlato di una presunta relazione nata con un membro della sua band, successivamente smentita dalla stessa artista.

La fine dell’amore con Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo ha segnato l’inizio di una nuova vita personale e anche artistica. Un cambiamento radicale che ha lasciato intendere ai fan come tra i due non vi sarà più alcun ritorno di fiamma. La Tatangelo parlando dell’ex compagno al Corriere della Sera ha dichiarato: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

Nel corso delle ultime settimane, i fan della sexy cantante hanno notato uno strano silenzio attorno a lei… nessun presunto flirt, nessun colpo di scena che alimenti il gossip. Il tutto quasi come se la cantante di Sora stesse cercando di non esporsi troppo ai riflettori della cronaca rosa, ma in molti parlano di un uomo facoltoso che avrebbe fatto breccia nel cuore di Anna. A lanciare il rumors in questione è stata la pagina Instagram Investigatore Social al quale un utente ha chiesto come mai ci fosse così tanto silenzio attorno ad Anna Tatangelo. La risposta è arrivata poso dopo e qui è possibile leggere: “Si dice ci sia qualcosa con un facoltoso uomo a Napoli. Ma super riservato. Se saprò di più ne parlerò”.