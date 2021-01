0 Facebook Il Rione Traiano piange Vittorio Perfetto, morto a 20 anni in un incidente: “Non si può” News 28 Gennaio 2021 13:47 Di redazione 1'

Questo giovedì mattina il Rione Traiano si è svegliato con una tremenda notizia, la morte di un giovane ragazzo di 20 anni, deceduto in seguito a un incidente in scooter avvenuto nella notte tra mercoledì’ e giovedì. Si chiamava Vittorio Perfetto, ed era originario del quartiere.

Dolore per la morte di Vittorio Perfetto

Per dinamiche che sono ancora da chiarire, il ventenne ha perso il controllo del motorino e si è schiantato contro un palo della luce in viale Adriano, nel quartiere di Soccavo. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, è deceduto poco dopo il suo arrivo. La notizia della morte di Vittorio Perfetto ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

Moltissimi i messaggi sui social network in ricordo del giovane, in tanti lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di vita. “Che brutto risveglio non ci credo ancora Riposa in pace fratello”, “Non si può muorire così giovane”, “Un altro angelo lassù…vittorio perfetto r.i.p. amico mio ti ricorderò così tvb”, queste e tante altre le parole in ricordo di Vittorio.