Una vita trascorsa sempre al limite, come una vera e propria rockstar. Ascesa e caduta, cattive amicizie e l’incubo della droga. Lui è Patrizio Esposito, avanguardia della musica napoletana e neomelodica che negli anni ’70 e ’80 divenne un vero e proprio idolo nazionale.

A raccontarne la storia e gli aneddoti, a 37 anni dalla sua scomparsa, è stata la moglie Carmela in occasione di un’intervista rilasciata a Gianni Simioli a La Radiazza su Radio Marte. I due si sono conosciuti a 10 anni e poi sposati da giovanissimi.

Parla Carmela la moglie di Patrizio Esposito, il cantante napoletano

“Oggi non è una bella giornata per me, ma sono molto emozionata per il vostro ricordo. Mi manca tanto, era bellissimo e bravissimo. Purtroppo ha assaggiato il successo troppo presto, è stato mal gestito ed ha avuto cattivi consigli. Di lui mi manca tutto, aveva un grande cuore. Era una bella persona. Non ascolto le sue canzoni perché per me è troppo emozionante ma le conosco tutte. Di lui si sono dette tante cose ma poco sono vere“, ha detto Carmela.