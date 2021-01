0 Facebook Lutto a Giugliano per la morte di Salvatore Di Giacomo, giovane padre di tre figli Cronaca 27 Gennaio 2021 17:10 Di redazione 1'

Lutto a Giugliano per la prematura morte Salvatore Di Gennaro, giovane padre di tre figli. L’uomo, di 51 anni, era sposato con Carolina ed era padre di Vincenzo, Rosanna e Crescenzo Pio.

La famiglia non ha voluto rendere note le cause della morte e si è chiusa in un doloroso silenzio. Tutta la comunità piange per la scomparsa di Salvatore, amato e stimato da tutti. I funerali saranno officiati domani, 28 gennaio, alle 10 presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie.