Dolore a Durazzano, comune in provincia di Benevento. Un giovane padre di famiglia è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento in via Sant’Alfonso mercoledì mattina. Si chiamava Giancarlo Abbatiello e aveva 40 anni, separato dalla moglie, lascia due figli.

Addio a Gianfranco Abbatiello

A fare la triste scoperta è stato il fratello che è entrato nell’appartamento del quarantenne e l’ha trovato senza vita. Abbatiello, di professione imbianchino, pare che soffrisse da tempo di depressione. Sembrerebbe, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, che si sia trattato di un gesto volontario. L’uomo, infatti, sarebbe stato trovato impiccato al piano terra.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Dolore e cordoglio nella comunità per la scomparsa di Giancarlo Abbatiello, il sindaco, Sandro Crisi, ha espresso tutto il suo cordoglio con un messaggio: “Siamo addolorati della triste notizia che abbiamo appreso nel primo pomeriggio. Non esistono parole per commentare questa tragedia. Esprimo massima vicinanza alla famiglia Abbatiello unitamente al cordoglio dell’intera Amministrazione Comunale”.