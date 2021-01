0 Facebook Belen Rodriguez incinta, il gesto di Antonino Spinalbese conferma la dolce attesa Spettacolo 27 Gennaio 2021 13:37 Di redazione 2'

La gravidanza di Belen Rodriguez è diventato l’argomento più discusso del gossip nostrano. La bella argentina, che da poco meno di un anno fa coppia fissa con Antonino Spinalbese, sarebbe incinta di quasi 4 mesi. Per il momento da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna conferma, ma nemmeno una smentita. L’ultimo siparietto sui social della coppia, però, potrebbe essere una sorta di annuncio.

Belen incinta? Il gesto di Antonino lo conferma

Tanti gli indizi che confermerebbero la dolce attesa di Belen Rodriguez, primo tra tutti un braccialetto mostrato sui social, che sembrava proprio quello anti-nausee. Adesso, oltre alle varie prove sparse un po’ qua un po’ là, è arrivato il gesto di Antonino Spinalbese che confermerebbe l’arrivo di un bebè in casa Rodriguez.

La coppia era in giro per Milano, quando ha deciso di condividere una storia. Durante la ripresa del video, Belen e Antonino si sono avvicinati alle telecamere ed è sembrato che il giovane hair stylist stesse dicendo qualcosa. Pareva che volesse fare un annuncio, prima che la show girl lo fermasse. Entrambi, poi, sono scoppiati in una risata, quasi come se si stessero divertendo a tenere sulle spine i followers.