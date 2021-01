0 Facebook Belen Rodriguez incinta, nuovi indizi sulla gravidanza: il retroscena Spettacolo 18 Gennaio 2021 15:49 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è incinta di Antonino Spinalbese, il nuovo fidanzato della showgirl. Pare ormai che la notizia, lanciata dal settimanale Novella 2000 e confermata da 361magazine, abbia trovato riscontri anche in altre fonti, quelle social.

Uno dei primi indizi risiede propri nel fatto che la neo coppia non si sia posta il problema di smentire la voce insistente infatti né la Rodriguez né Spinalbese hanno smentito quanto riportato dai settimanali. Bersagliati di domande ovunque infatti i due non si sono mai posti il problema di rispondere ai follower.

In passato l’argentina aveva sempre smentito notizie non veritiere riguardanti il suo conto. Solo quelle poi vere non sono mai state smentite dalla Rodriguez. Oltre a Belen e Antonino si aggiunge il silenzio di tutti i familiari della modella. Infine c’è un indizio social molto importante ovvero gli scatti della Rodirguez. Istantantanee probabilmente non recenti quelle pubblicate integralmente. Stories in diretta invece in cui Belen non si mostra per intero e nasconde la pancia….