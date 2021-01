0 Facebook Belen Rodriguez con il pancino: le prime foto dell’argentina in dolce attesa Spettacolo 24 Gennaio 2021 13:33 Di redazione 1'

Non può più nascondersi Belen Rodriguez, il pancino ormai è evidente. L’argentina è stata immortalata per le strade di Milano mentre abbracciava teneramente il ventre e con un look decisamente utile a nascondere qualcosa.

L’argentina aspetterebbe il secondo figlio dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Più fonti hanno assicurato che la gravidanza è reale e ora sono arrivate le prime prove “concrete”. Il settimanale Diva e Donna ha fotografato la soubrette con una camicia larghissima e più volte appoggiava la mano sul pancino. Stando alle fonti consultate dalla rivista edita da Cairo Editore Belen Rodriguez avrebbe superato da poco il terzo mese.

Al momento non arrivano conferme né smentite ma è probabile che la coppia stia aspettando a dare il grande annuncio per una questione di scaramanzia. Intanto sembra che Belen abbia qualche problema di nausea infatti la Rodriguez ha condiviso su Instagram un selfie nel quale indossa un bracciale anti nausea.