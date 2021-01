0 Facebook Chi è Damaris Alejandra, nuova presunta figlia di Maradona: “Non mi interessa l’eredità, ho il suo sangue” News 27 Gennaio 2021 13:47 Di redazione 2'

Spunta un’altra figlia di Maradona, nata quando il campione era a Napoli. Non si placano le polemiche sui presunti figli del campione, dal giorno della sua morte, il 25 novembre scorso, la sua prole sembra aumentare giorno dopo giorno. L’ultima si chiama a Maradona Damaris Alejandra, ragazza argentina di 37 anni.

Chi è Damaris Alejandra, nuova presunta figlia di Maradona: “Non mi interessa l’eredità, ho il suo sangue”

Stando a quanto rivelato dalla ragazza in un programma televisivo condotto a Buenos Aires dal giornalista Andres Ventura, si tratterebbe della primogenita del Pipe de Oro, avuta quando il campione era da poco arrivato a Napoli. Damaris Alejandra è nata infatti il 30 dicembre del 1984.

La ragazza durante la trasmissione argentina ha dichiarato: “Sono la prima figlia di Maradona ma non cerco pubblicità né voglio l’eredità. Sono povera, come lo era mio padre. Non ho neanche l’auto, ma non cerco soldi. Ho solo i ricordi dei bellissimi momenti trascorsi con papà, il suo sangue e il suo cognome: sono stata riconosciuta da lui e non chiedo altro”.

Nessun accenno a sua madre. Damaris Alejandra è stata concepita quando Maradona giocava già in Europa, negli ultimi mesi della sua esperienza a Barcellona. La ragazza ha mostrato anche una foto che la ritrae insieme a Diego Armano Maradona, nella quale lei aveva pochi mesi.

“Avrei voluto prendermi cura di mio padre quando è stato male – ha aggiunto Damaris Alejandra – ma sono stata allontanata. L’eredità non mi interessa: la conservino Claudia Villafane, le sue figlie e gli altri fratelli che probabilmente ho”. Dopo questa rivelazione ha chiesto di non essere più cercata dai giornalisti, “che odio come mio padre”.