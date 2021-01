0 Facebook Portico di Caserta piange Ferdinando D’Amico, maresciallo morto a 51 anni di infarto Cronaca 25 Gennaio 2021 13:11 Di redazione 1'

Dolore a Portico di Caserta per la morte di Ferdinando D’Amico, maresciallo dell’Aeronautica deceduto improvvisamente a 51 anni. L’uomo, in servizio a Grazzanise, ha avuto un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Addio a Ferdinando D’Amico

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, quando gli operatori del 118 sono giunti nell’abitazione di via Trieste a Portico di Caserta, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La notizia della morte di Ferdinando D’Amico ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano e lo stimavano. Tanti i messaggi di cordoglio per questa improvvisa scomparsa.