Napoli, incidente frontale tra due auto: sei persone ferite Cronaca 25 Gennaio 2021

Il bilancio del terribile sinistro avvenuto ieri sera a Scampia sarebbe di sei persone ferite, di cui due sarebbero in gravi condizioni. Come riportato da Internapoli due auto sarebbero state protagoniste di un violento scontro frontale.

L’incidente sarebbe accaduto in via Fratelli Cervi. Sul posto, come scritto dal quotidiano online, sono giunti Polizia e soccorsi. I sanitari del 118 avrebbero provveduto al trasporto in ospedale delle persone coinvolte nell’impatto.

La dinamica dell’incidente sarebbe ancora poco chiara. Vi sarebbero accertamenti in corso anche se, sia dalla Questura che dalla sezione infortunistica dei Vigili urbani capitanata dal Capitano Antonio Muriano, non è stata data alcuna conferma dei fatti.