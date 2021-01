0 Facebook Napoli, mega rissa in strada: calci e pugni, interviene la Polizia Cronaca 25 Gennaio 2021 13:26 Di redazione 1'

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Santa Maria Antesaecula per una lite familiare. I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo in forte stato di agitazione che, alla loro vista, ha iniziato a inveire contro di loro spingendoli più volte per opporsi al controllo e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

C.A., 25enne rumeno con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella stessa serata inoltre, nel transitare in via Sanità, i poliziotti hanno notato un gruppo di persone che si stavano colpendo con calci e pugni; con il supporto di un equipaggio del Commissariato San Carlo Arena, hanno bloccato e denunciato per rissa tre napoletani tra i 20 e i 58 anni.