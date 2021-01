0 Facebook Fabrizio Lojodice trovato morto in un albergo a Chiaia, mistero sulla scomparsa del noto medico News 25 Gennaio 2021 12:55 Di redazione 1'

Si chiamava Fabrizio Lojodice il medico trovato morto nella stanza dell’Exe Majestic, noto albergo nel cuore di Chiaia. Chirurgo orginario di Ischia, viveva a Napoli con la famiglia.

Fabrzio Lojodice trovato morto

Lojodice era un chirurgo molto conosciuto e stimato, frequentatore dei salotti della ‘Napoli bene’ e socio del Rotary Club partenopeo. La sua scomparsa getta tutti nello sconforto.

E’ ancora avvolta nel mistero la morte di Lojodice. Il dottore aveva deciso di dormire in albergo nonostante vivesse in un appartamento nello stesso quartiere, è uno dei quesiti a cui gli investigatori stanno cercando di rispondere. Non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto volontario alla morte naturale. L’esame autoptico chiarirà le cause del decesso e aiuterà a fare luce su questa triste vicenda.