Si apre un’altra voragine a Napoli. Questo mercoledì pomeriggio un pezzo di strada ha ceduto in via Cassano, nel quartiere di Secondigliano, inghiottendo letteralmente un’automobile che era parcheggiata in strada.

Si apre voragine in via Cassano

Probabilmente a causa delle incessanti piogge che ci sono state negli ultimi giorni a Napoli, il terreno ha ceduto e l’auto che si trovava parcheggiata in quel punto è sprofondata. Le immagini della voragine di via Cassano sono iniziate a circolare sui vari gruppi social legati al quartiere. Per fortuna non c’è stato alcun ferito.

Le ultime voragini avvenute a Napoli

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno avviato le procedure di messa in sicurezza della strada. Questo di via Cassano è solo l’ultimo di alcuni episodi di smottamento o crolli verificatisi negli ultimi giorni.

Una voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare, a Ponticelli, lo scorso 8 gennaio. Un altro cedimento del suolo è avvenuto in via Mascagni, al Vomero. E questa mattina è crollata un’ala della chiesa Santa Maria del Rosario alle Pigne ad angolo tra via Stella e Piazza Cavour. Anche qui per fortuna non c’è stato alcun ferito.