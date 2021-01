0 Facebook Via Mascagni al Vomero, finalmente iniziano i lavori di messa in sicurezza Iniziano i lavori in via Mascagni. La strada era chiusa al traffico da dieci giorni dopo l'apertura di una piccola voragine Cronaca 18 Gennaio 2021 16:26 Di Mario Liguori 2'

Finalmente sono iniziati i lavori in via Mascagni al Vomero. Da circa dieci giorni la strada è stata chiusa a causa dell’apertura di una piccola voragine. La carreggiata è stata delimitata dai classici cordoni arancioni ma l’area è rimasta in attesa di una definitiva messa in sicurezza.

Qualche giorno fa, alcuni tecnici del comune sono giunti sul posto per fare i dovuti accertamenti. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, i primi rilievi effettuati avrebbero rivelato che parte della responsabilità, sia stata da imputare ad alcune infiltrazioni generatosi nelle fondamenta di un condominio vicino.

Iniziano i lavori in via Mascagni

Nel frattempo, residenti e commercianti, hanno lanciato un appello alle istituzioni. “Non abbandonateci, mettete in sicurezza la strada (nei pressi c’è anche una scuola: il 38° Circolo Didattico Giuseppe Quarati, ndr) e ripristinate la normale viabilità“. Infatti il traffico in via Mascagni è stato del tutto interdetto.

Tale aspetto, oltre ad aver inciso su chi vive in zona, ha particolarmente danneggiato chi gestisce delle attività commerciali. Proprio oggi, dopo una nostra diretta trasmessa lo scorso venerdì, è stato aperto il cantiere e sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale.

La diretta di VocediNapoli.it