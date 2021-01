0 Facebook Napoli, crolla l’intero lato di una chiesa: “Salvo per miracolo dalle pietre” Crolla una chiesa in piazza Cavour. La notizia è stata riportata da una diretta Facebook all'interno del gruppo 'Insieme per i Quartieri Spagnoli' Cronaca 20 Gennaio 2021 08:28 Di redazione 2'

È venuto giù tutto, pietra dopo pietra lasciando al suolo soltanto le macerie. Stiamo parlando di parte di un edificio adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne ad angolo tra via Stella e Piazza Cavour. La notizia è stata riportata nel gruppo Facebook, ‘Insieme per i Quartieri Spagnoli“.

Secondo quanto riportato da Amedeo Fasanella, amministratore del gruppo e che trasmesso una diretta dal posto, il crollo era annunciato. Da tempo la struttura dava segni di cedimento ed erano già caduti dei calcinacci. Dal video si sono visti sul posto agenti della Polizia, dei Vigili urbani e alcuni militari.

Al momento, per fortuna, pare che non ci siano state persone vittime del crollo. Tra le macerie è spuntata la carcassa di uno scooter sepolto dalle pietre. Secondo alcune testimonianze, un passante sarebbe stato salvato per miracolo dal gestore di un chioschetto presente in piazza.

Al momento la zona è stata messa in sicurezza così come è stato interdetto il traffico. Le precedenti recinzioni sono state abbattute dai massi crollati in strada. Questo incrocio rappresenta un svincolo importante per la viabilità e tutti si augurano che al più presto la situazione possa essere portata alla normalità.