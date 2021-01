0 Facebook Chi è Luciano, il papà morto in un incidente davanti a moglie e figli: “Addio grande uomo” Chi è Luciano Carozza. Il tragico sinistro è avvenuto ieri sera tra Caivano e Marcianise. Violento e fatale lo scontro frontale tra due automobili Cronaca 17 Gennaio 2021 20:41 Di redazione 2'

Ha perso la vita sul colpo, dopo un tremendo scontro frontale con un’altra automobile. Luciano Carozza era alla guida della propria vettura. A bordo con lui c’erano la moglie e i due figli, rispettivamente di 14 e 17 anni. La donna e i ragazzi sono stati trasportati presso il pronto soccorso di Frattamaggiore.

Il violento incidente è avvenuto ieri sera sulla strada statale 87 tra Caivano e Marcianise. Il conducente dell’altra vettura è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. A svolgere i dovuti accertamenti, i carabinieri giunti sul posto dopo la tragedia.

Chi è Luciano Carozza

Carozza era originario di San Marco Evangelista, località in provincia di Caserta. Sul web attraverso i social sono stati pubblicati tanti messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia, ormai distrutta dal dolore. L’intera comunità si è stretta intorno a loro manifestando cordoglio e vicinanza.

“Riposa in pace caro Luciano che Dio ti abbia in gloria. San Marco Evangelista perde un grande uomo, lavoratore esemplare che si sacrificava per la sua famiglia senza mai tirarsi indietro. Adesso starai con la tua cara mamma e aiuterai la tua famiglia da lassù. Mi dispiace tantissimo, sentite condoglianze alla sua famiglia“, queste le parole di un amico.