Alla fine ha aperto la busta e accettato di incontrare il padre. Un perdono che permetterà a Salvo, ragazzo di 18 anni, di ricostruire il rapporto con il genitore. Ma il giovane ha svelato un altro aspetto che ha caratterizzato la sua storia e la relazione con il papà.

Stiamo parlando della fenilchetonuria, patologia di cui è affetto Salvo. Il 18enne ha spiegato che si tratta di una malattia rara che lo ha costretto a vivere con un particolare regime alimentare. È una patologia genetica che indica la presenza di alti tassi di fenilpiruvato nelle urine e di fenilalanina nel sangue. La fenilchetonuria può produrre come effetto finale fenilchetonuria e iperfenilalaninemia.

Il papà di Salvo ha detto: “Ti ho lasciato che eri un bambino e adesso sei un uomo. Ma hai bisogno sempre di un padre, e sono qui. Mio padre, che era tuo nonno, era malato di Parkinson ma lui aveva bisogno di me e io di lui. Dopo che mi sono separato da tua madre ci vedevamo ma tu eri freddo e distante. Io mi sono allontanato e ho sbagliato perché non era colpa tua. Ora voglio che usciamo, ci vediamo. Tuo padre sta qui, è presente“.

Le parole di Salvo

“All’inizio pensavo a lui. Poi sono cresciuto, avevo mio nonno e ci ho fatto l’abitudine, ora mi manca meno. Su Facebook ho visto le foto di lui con la sua compagna e i figli di lei, ho pensato che ci dovevamo stare noi in quelle foto. Ho una patologia chiamata fenilchetonuria e lui non si è mai interessato, non mi ha seguito in ospedale“.