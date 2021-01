0 Facebook Insulta poliziotti a Napoli, arrestato 18enne: è Alfredo Russo, fratello di Ugo Arrestato Alfredo Russo. Il giovane è il fratello di Ugo, il 17enne ucciso da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi da un carabiniere lo scorso anno Cronaca 17 Gennaio 2021 20:25 Di redazione 1'

È Alfredo Russo il ragazzo di 18 anni arrestato oggi a Napoli. Il giovane, così come comunicato dalla Questura, è finito in manette per aver insultato e resistito agli agenti che in quel momento stavano effettuando dei controlli ai Quartieri Spagnoli.

Arrestato Alfredo Russo

Il 18enne è il fratello di Ugo Russo. Quest’ultimo ha perso la vita lo scorso mese di marzo in via Orsini nel capoluogo partenopeo. A soli 15 anni è rimasto ucciso mentre ha tentato di rapinare un carabiniere fuori servizio. Il militare ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco con la propria arma di ordinanza.

Il comunicato della Polizia

Nel transitare in via Salita Paradiso all’altezza di vico Rosario a Portamedina, i poliziotti hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, stava parlando con un’altra persona e, alla loro vista, ha iniziato a inveire contro gli operatori.

Questi ultimi avvicinatisi, sono stati aggrediti fino a quando, non senza difficoltà, lo hanno bloccato. Alfredo Russo, 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.