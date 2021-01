0 Facebook Meteo in Campania, arriva Burian: freddo e neve ad alta quota Meteo 15 Gennaio 2021 12:24 Di redazione 1'

Com’era stato anticipato, sono in arrivo in Italia venti gelidi dalle steppe russe, il tanto temuto Burian si sta abbattendo in queste ore sul nostro Paese. Tempo in netto peggioramento su tutte le regioni, con neve prevista anche al Sud.

Quando arriva il gelo in Campania

In Campania nello specifico sono previsti temporali e rovesci sparsi in questa giornata di venerdì, con possibili nevicate a quote superiori ai 500-600 metri, nella zona meridionale della regione.

Le temperature subiranno un brusco calo e inizieranno a calare con la scomparsa delle piogge. A partire da sabato, infatti, il termometro si abbasserà notevolmente e avremo così tre giornate sensibilmente fredde. Da sabato le minime scenderanno a 2° e le massime a 7° (negli ultimi giorni avevamo avuto una media di 8-12°). Domenica si arriverà a minime di 0° e lunedì e martedì sui 2°. Le temperature torneranno a salire da mercoledì, quando le minime torneranno sui 7-8° e le massime sugli 11-12°. Con Burian, dunque, avremo sicuramente un assaggio di inverno.