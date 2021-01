0 Facebook Napoli, calci e pugni a infermiera e autista del 118: “Avete fatto tardi” Cronaca 15 Gennaio 2021 12:48 Di redazione 2'

Ennesima aggressione nei confronti degli operatori del 118 a Napoli. Nella giornata di giovedì infermiera ed autista dell’ambulanza, entrambe donne, sono state malmenate in via Salvator Rosa.

Operatrici del 118 aggredite in via Salvator Rosa

A tenere il triste bilancio è l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘, che dalla pagina Facebook ha denunciato la seconda brutale aggressione del 2021. Quando l’ambulanza è giunta per un intervento in via Salvator Rosa, dove una persona aveva perso conoscenza, i parenti hanno aggredito l’infermiera e l’autista con calci, pugni e una tirata di capelli. Ciò nonostante le due professioniste sono riuscite a soccorrere il paziente, trasportandolo poi all’ospedale Cardarelli. Le due operatrici in seguito si sono fatte refertare per i traumi subiti.

“In data odierna, 14/01/2021 , alle ore 19.26 circa a via Salvator Rosa a Napoli ,due donne , infermiere ed autista soccorritore in servizio presso la postazione 118 India Carlo III , vengono aggredite da parenti e affini di un paziente (perdita di coscienza in strada ) con calci e pugni e addirittura vengono strattonate per i capelli. Il motivo di tale violenza è attribuibile ad un ritardo inesistente nei soccorsi.nonostante gli attimi di inaudita violenza, le due professioniste hanno portato a termine l’intervento soccorrendo il paziente ( codice rosso), trasportandolo presso il nosocomio partenopeo “A. Cardarelli “ , lì giunte alle ore 19.38 circa.Naturalmente le due professioniste del 118 si sono fatte refertare al pronto soccorso per i traumi subiti“, questo il racconto di Nessuno Tocchi Ippocrate.

