Meteo Napoli, temperatura in picchiata: freddo polare in arrivo, termometro sotto lo zero Meteo 11 Gennaio 2021

Arriva il gelo in Italia. Dopo l’antipasto di inverno con cui è iniziata la settimana – le temperature si sono abbassate quasi in tutte le regioni – faranno il loro ingresso nel Paese venti gelidi provenienti dalle steppe russe, che si abbatteranno sull’intero territorio. Assisteremo, dunque, a un netto calo delle temperature.

Il meteo a Napoli per i prossimi giorni

A Napoli nello specifico, dove nelle ultime settimane una perturbazione ha portato forti temporali, il termometro inizierà ad abbassarsi a partire da venerdì 15. Sebbene, secondo quanto riportato da Meteo.it, ci sarà un netto miglioramento delle condizioni climatiche con giornate prevalentemente soleggiate, arriverà il freddo russo.

Gelo a Napoli

Da venerdì, infatti, il termometro segnerà come minime 1° e come massime 7°, temperature decisamente inferiori rispetto a quelle degli ultimi giorni, dove si era oscillato tra 9-12°. L’asticella continuerà a scendere nel weekend, fino a toccare temperature sotto le zero, per domenica le minime toccheranno -1° e le massime 6°. L’aria sarà decisamente più fredda.

Le minime continueranno a essere basse per il corso dell’intera prossima settimana, con un leggero aumento sui 3-4°, ma le massime subiranno un rialzo fino ai 10°.