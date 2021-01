0 Facebook Dramma a Cesa, l’imprenditore Domenico Mozzillo è morto sul posto di lavoro Cronaca 15 Gennaio 2021 12:10 Di redazione 1'

Dramma a Cesa, nel Casertano, dove un imprenditore è morto sul posto di lavoro sotto gli occhi dei suoi operai. Il tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di via Vittorio Bachelet.

Un gruppo di operai stava lavorando nel cortile di un’abitazione privata quando il proprietario della ditta di lavori si è improvvisamente sentito male, accasciandosi al suolo.

Dramma a Cesa, l’imprenditore Domenico Mozzillo è morto sul posto di lavoro

I dipendenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno iniziato le manovre di rianimazione ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima, l’84enne Domenico Mozzillo, è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri che, dopo aver appurato la causa naturale della morte, hanno affidato la salma ai familiari per il rito funebre.