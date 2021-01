0 Facebook Stefania Formicola uccisa dal suo ex, i figli dopo anni cambiano cognome: “Per i bimbi è finita” Cronaca 13 Gennaio 2021 16:40 Di redazione 2'

Fu uccisa dal suo ex compagno, Carmine D’Aponte il 19 ottobre del 2016 con un colpo di pistola. E’ morta così Stefania Formicola nel cuore della notte. Una trappola, una richiesta di chiarimento, un appuntamento a cui l’uomo si è presentato con una pistola. A più di quattro anni dalla sua morte, i figli di Stefania taglieranno il legame con il padre.

I figli di Stefania Formicola

La prefettura di Caserta ha accettato il cambio di cognome per i figli di Stefania. A comunicarlo è stato suo padre con un post sui social: “Oggi la prefettura di Caserta, che io ringrazio, ha deliberato la richiesta di cambio cognome ai bimbi di mia figlia. Un grazie particolare va all avvocato Lino Longobardi che col suo meticoloso lavoro ha effettuato la pratica. Ora per i bimbi è finita, non sono costretti a sentire più quel cognome che gli arrecava solo danni e brutti ricordi”.

Stefania aveva subito violenze e vessazioni per anni, così decise di lasciare Carmine D’Aponte, con la speranza di tornare a vivere. Purtroppo non ha fatto in tempo, poiché il suo ex con l’inganno le ha dato un appuntamento e lì ha premuto il grilletto, uccidendola. Per l’uomo è stato confermato l’ergastolo.