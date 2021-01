0 Facebook Belen accompagna Santiago a scuola con Antonino, il gesto scatena la bufera Spettacolo 13 Gennaio 2021 17:01 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è come sempre attivissima sui social. La show girl sulle sue seguite storie di Instagram condivide immagini della sua vita quotidiana. Tra queste spesso compare il momento in cui accompagna Santiago a scuola. Il piccolo è già una vera star del web.

Belen e Antonino accompagnano Santiago a scuola

L’ultima storia ha però scatenato un’accesa polemica. Belen Rodriguez ha condiviso un video dall’auto, mentre alla guida c’era Antonino Spinalbese e sul sedile posteriore Santiago. Essendo stata condivisa di mattina, presumibilmente la coppia stava accompagnando il bambino a scuola. A scatenare i followers, però, è stata una parte del filmato in cui si vede Belen con i piedi sul cruscotto mentre la macchina è in corsa. Una seduta che non è consentita dal codice della strada.

La show girl probabilmente non ci ha pensato, altrimenti non avrebbe condiviso la storia sui social. In tanti però l’hanno attaccata, accusandola non solo di non rispettare il codice della strada, ma anche di correre un pericolo, poiché in caso di una brutta frenata si sarebbe potuta fare molto male alle caviglie. C’è anche chi le ha fatto notare, che essendoci stato Santiago in auto, avrebbe dovuto dare al bambino il buon esempio su come ci si siede in auto.