Bimba muore di tumore al cervello: niente cure a causa del Covid
13 Gennaio 2021

Una tragedia devastante quella di Eva, una bambina di 10 anni morta di tumore al cervello. La piccola di 10 anni non ha potuto iniziare il percorso di cure sperimentali a New York a causa delle restrizioni anti-Covid.

I genitori della piccola Williams sarebbero dovuti partire dal Regno Unito per poter provare una cura sperimentale che potesse darle una possibilità di sopravvivenza alla malattia rara e aggressiva che l’aveva colpita. La famiglia aveva raccolto oltre 300 mila sterline ma le restrizioni per il coronavirus non le hanno permesso la partenza.

Eva ha dovuto attendere mesi prima di potersi muovere e quando finalmente le è stato possibile il tumore era cresciuto troppo e non rientrava più nei parametri della cura sperimentale. Nel 2019 la bambina ha iniziato ad avere capogiri e vista offuscata, poi è arrivata la diagnosi: un raro tumore cerebrale diffuso di alto grado di glioma pontino intrinseco (DIPG). I genitori hanno fatto il possibile per aiutarla ma la pandemia ha reso le cose ancora più difficili. Le condizioni sono velocemente peggiorate, la bambina aveva smesso di mangiare, non riusciva più nemmeno a parlare, fino a quando non è morta la scorsa settimana, come riporta Metro.