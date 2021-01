0 Facebook Sarno piange Salvatore Esposito, medico deceduto a 63 anni per Covid Cronaca 13 Gennaio 2021 13:33 Di redazione 1'

Dolore a Sarno per la morte di Salvatore Esposito, medico analista di 63 anni, deceduto a causa del Covid-19. Ha combattuto per più di un mese la battaglia contro il nemico invisibile, ma purtroppo non è riuscito a sconfiggerlo.

Impegnato in prima linea come analista, si occupava di effettuare i tamponi. Il contagio potrebbe essere avvenuto proprio mentre lavorava. La notizia della morte di Salvatore Esposito ha sconvolto l’intera comunità di Sarno e dei paesi limitrofi. In tanti lo ricordano con grande affetto per la sua professionalità e la dedizione al lavoro di medico.

I dottor esposito era risultato positivo al Covid all’incirca un mese fa, poi le sue condizioni erano peggiorate ed era stato necessario il ricovero all’ospedale Scarlato di Scafati nel reparto Covid-19, dove purtroppo è deceduto.