Ci sono 662 positivi del giorno in Campania, di cui 25 sintomatici, su 8.747 tamponi processati. La percentuale dei contagiati sui tamponi e’ al 7.6%. I deceduti sono 44, di cui 13 nelle ultime 48 ore, e 2.746 i guariti.

Questi i dati diffusi dall’Unita’ di Crisi regionale. Dall’inizio dell’emergenza a oggi, il totale dei positivi arriva a 201.454 su oltre 2 milioni di tamponi. Sono 3.209 i deceduti dall’inizio della pandemia in Campania e 125.656 i guariti. Sono 109 i pazienti in terapia intensiva (su 656 posti letto disponibili) e 1.414 quelli in degenza.