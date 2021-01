0 Facebook Belen Rodriguez ‘è incinta’ di Antonino, la show girl aspetta il secondo figlio? Spettacolo 13 Gennaio 2021 13:56 Di redazione 1'

Si vociferava da tempo della sua volontà di allargare la famiglia e a quanto pare Belen Rodriguez potrebbe avere presto un secondo figlio. Questo è quanto rivelato da Novella 2000.

Belen Rodriguez aspetta un figlio?

Secondo il tabloid di gossip Belen Rodriguez aspetterebbe un bambino da Antonino Spinalbese, suo nuovo compagno. La show girl starebbe al terzo mese, per cui se la notizia fosse confermata dalla diretta interessata, ci vorrebbe ancora tempo perché partorisca.

A che mese sarebbe Belen Rodriguez?

La notizia di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez è diventata virale in poco tempo. La show girl dovrebbe essere rimasta incinta in autunno, durante il secondo lockdown. Per ora non è arrivata alcuna smentita o conferma da parte di Belen e Antonino, sicuramente una cicogna in arrivo sarebbe il consolidamento della loro relazione, che, sebbene iniziata da meno di un anno, già sta andando a gonfie vele. Come si dice ‘chi tace acconsente’, si allarga, dunque, la famiglia Rodriguez? Staremo a vedere.