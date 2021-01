0 Facebook Nuovo Dpcm, Speranza presenta le prossime misure: “Area bianca e stop asporto dalle 18 per i bar” Cronaca 13 Gennaio 2021 13:04 Di redazione 2'

Il nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 16 gennaio, non prevede grossi cambiamenti rispetto al precedente provvedimento. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione odierna alla Camera.

Nuove regole Dpcm

Le novità riguarderanno la previsione di un’area bianca per le Regioni con un rischio basso, il divieto di spostamento tra Regioni anche per le zone gialle, lo stop all’asporto per i bar a partire dalle 18 e l’apertura dei musei.

Le novità del prossimo Dpcm

“Nel nuovo decreto prevediamo conferma delle misure fondamentali gia’ vigenti – ha detto Speranza – Resta quindi il modello per fasce differenziate che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre e dicembre. Resta confermato il divieto di spostamenti tra Regioni anche in zona gialla, ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti i locali pubblici a rischio di aggregazione attraverso la limitazione dell’asporto a partire dalle 18, confermare l’indicazione di poter ricevere a casa al massimo due persone non conviventi e stabilire l’ingresso in area arancione di tutte le Regioni a rischio alto secondo i 21 parametri definiti dal Dpcm 30 aprile”.