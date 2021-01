0 Facebook Bollettino Covid in Italia: aumentano i positivi, 14.242 nuovi casi e 616 vittime in 24 ore Cronaca 12 Gennaio 2021 17:08 Di redazione 1'

Sono 14.242 i tamponi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 616. Si registra un aumento rispetto alla giornata di lunedì, quando i positivi erano stati 12.532 e i morti 448.

Bollettino Covid del 12 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 141.641 tamponi per il coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 91.656. Il tasso di positivita’ e’ del 10,05%, in calo rispetto al 13,6% di ieri.