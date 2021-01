0 Facebook Il cardinale Crescenzio Sepe è positivo al Covid-19: la comunicazione della Curia News 13 Gennaio 2021 11:27 Di redazione 1'

Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, e’ risultato positivo al tampone per l’accertamento del covid – 19. A comunicarlo è stata la Curia.

Quali sono le condizioni del cardinale Sepe

Sepe, secondo quanto riferito dalla Curia, è attualmente in isolamento. Per questo motivo, fa sapere la Curia, sta osservando un periodo di isolamento come prescritto. Il cardinale, 77 anni, per ora non presenta alcun sintomo.

Quando Sepe è stato visto in pubblico l’ultima volta

L’ultima volta che il cardinale Sepe è stato visto in pubblico, è stata in occasione della messa al tempio di Capodimonte con i seminaristi, avvenuta qualche giorno fa. Nel periodo di Natale, l’arcivescovo ha svolto regolarmente le varie manifestazioni religiose.