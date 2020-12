0 Facebook Papa Francesco accetta rinuncia Sepe: nuovo arcivescovo di Napoli è monsignor Domenico Battaglia Cronaca 12 Dicembre 2020 12:24 Di redazione 1'

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli , presentata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Crescenzio Sepe. Lo si legge nel bollettino della Sala Stampa Vaticana.

Perché il cardinale Sepe ha rinunciato al suo incarico

Papa Francesco ha nominato monsignor Domenico Battaglia nuovo arcivescovo di Napoli, in sostituzione del cardinale Crescenzio Sepe, gia’ in ‘prorogatio’ da due anni, del quale il Pontefice ha accettato la rinuncia per raggiunti limiti di eta’.

Chi è il nuovo arcivescovo di Napoli

Mons. Battaglia, ha 57 anni, è originario di Satriano, comune in provincia di Catanzaro, e’ l’attuale vescovo della diocesi campana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti.