0 Facebook Amento delle truffe agli anziani, il sindaco di Poggiomarino lancia l’allarme Cronaca 13 Gennaio 2021 09:43 Di redazione 2'

Aumentano le truffe nel Napoletano, soprattutto ai danni degli anziani. Negli ultimi mesi il fenomeno si è di gran lunga intensificato, motivo per il quale il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha voluto mettere in guardia la popolazione, mediate un post sulla sua pagina Facebook.

Amento delle truffe agli anziani, il sindaco di Poggiomarino lancia l’allarme

“Il presente avviso intende raccomandare alla cittadinanza di prestare la massima attenzione al fenomeno criminale della truffe ai danni di anziani.Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa ai danni di anziani residenti nel territorio del Comune di Poggiomarino.

Viene riferito che ignoti delinquenti con artifizi e raggiri riescono ad ingannare ignari cittadini, per lo più anziani, e facendo leva sugli affetti personali riescono ad estorcere somme di denaro.Si chiede ad ogni cittadino di informare i propri familiari sollecitandoli a prestare la massima attenzione nei confronti di sconosciuti che si presentano come amici di figli o congiunti, oppure come corrieri, che chiedono somme di denaro.

Con il fine di prevenire gli eventi delittuosi e di difendere la collettività Poggiomarinese da tali ignobili azioni, si chiede alla cittadinanza tutta di segnalare immediatamente alle Autorità di Polizia ogni situazione e circostanza che faccia sospettare che sia in corso un tentativo di truffa ai danni di anziani.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate ai numeri: Numero Emergenza – 112; Carabinieri di Poggiomarino – 081/8651110; Polizia Municipale di Poggiomarino – 081/8658333 – 081/8658240″

Il post del sindaco