Lutto a San Giorgio a Cremano, addio a Vera Perna presidentessa dell'associazione Agape
13 Gennaio 2021

Lutto a San Giorgio a Cremano per la morte di Vera Perna, donna molto amata in città e conosciuta da tutti per il suo impegno nel sociale. Vera infatti, era presidente dell’associazione Agape, che si occupa di volontariato.

A darne notizia è il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Cari concittadini i diversamente abili e la nostra cittá da oggi perdono un punto di riferimento importante. A causa di una malattia fulminante ci ha lasciato Vera Perna, che ha dedicato tutta la propria vita ai più deboli come presidente dell’associazione Agape, che si occupa di dare sostegno ai ragazzi speciali e alle loro famiglie. Vera non era solo una persona generosa, affettuosa, determinata, ma anche un punto di riferimento in ambito sociale per tante persone che hanno difficoltà a seguire figli con disabilitá e per tutti aveva consigli, a tutti dava aiuto”.

“Mi mancherà il suo sorriso.Conoscevo Vera da molti anni, da quando appena diciottenne, come volontario della croce rossa, facevo servizio presso l’associazione da lei diretta. Ho sempre apprezzato il suo prodigarsi per il prossimo e le ero profondamente legato: mi mancherá il suo sorriso, mi mancherá la sua voce. Mi stringo alla famiglia a cui vanno la mia vicinanza e alla comunità tutta dell’Agape che oggi ha avuto una gravissima perdita. Da oggi spetta a noi proseguire la sua missione: non abbandoneremo i ragazzi che aiutava, faremo un pezzo di strada camminando sulle sue orme”, ha detto ancora il primo cittadino.

