Belen Rodriguez, gira una foto intima rubata: "Non sei tu, sono le mie" Spettacolo 11 Gennaio 2021

Belen Rodriguez finisce nel mirino del gossip per uno scatto che pare sia rubato. La bella argentina ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una delle sue parti più belle ovvero le gambe. Secondo quanto gir sul web però quelle gambe non sarebbero della showgirl, ma di una modella russa.

Maya Zaboshta, un’influencer russa, ha condiviso lo scatto sulla sua pagina ufficiale. “Foto ai miei nuovi amici! – esordisce Maya puntando il dito con la Rodriguez e rivendicando l’immagine -. Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno”.

Tra le prime a notare la gaffe di Belu è stata Valentina Vignali. Sotto il post dell’argentina, l’ex gieffina ha commentato taggando Maya. Immediata la polemica aizzata dalla didascalia della stessa Belen: “Sulle mie scarpe”. Per ora l’argentina non ha ancora replicato.