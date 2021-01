0 Facebook Voragine fuori l’Ospedale del Mare, l’Asl: “Completata la messa in sicurezza” Cronaca 8 Gennaio 2021 18:18 Di redazione 1'

La direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro fa sapere che sono state completate all’Ospedale del Mare le operazioni di messa in sicurezza dell’area parcheggio nella quale alle prime luci dell’alba si e’ creata la voragine.

Nel pomeriggio di oggi e’ stata ripristinata la fornitura di energia elettrica che e’ stata comunque garantita dalla rete dei gruppi elettrogeni. I tecnici dell’ABC sono tutt’ora a lavoro per riattivare la fornitura idrica, operazione che si concludera’ entro la tarda serata.

“E’ bene precisare – si sottolinea in una nota – che, nonostante la gravita’ dell’accaduto, in nessun momento l’operativita’ di emergenza dell’Ospedale del Mare e’ venuta meno. La direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro ringrazia il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale, le Forze dell’ordine e tutti i tecnici per il supporto garantito sin dai primi istanti dell’emergenza“.