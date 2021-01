0 Facebook Joseph Capriati accoltellato, parla il papà: “Sono devastato” Cronaca 12 Gennaio 2021 10:07 Di redazione 2'

Joseph Capriati è ricoverato in ospedale, è stato accoltellato al torace dal padre in seguito a una discussione. Una lite per futili motivi che però è finita in tragedia.

Il padre di Joseph, Pietro, 61 anni e incensurato, è stato arrestato per tentato omicidio, si trova attualmente nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La notizia del ferimento del noto dj ha fatto in poco tempo il giro del mondo, in tanti si stanno chiedendo cosa gli sia successo.

Capriati generalmente vive in Spagna, ma è tornato a Caserta dalla famiglia in seguito allo scoppio della pandemia. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Joseph abbia colpito prima il padre con un pugno e poi il fratello con un portavasi. Il sessantunenne sarebbe intervenuto per dividere i fratelli e con un coltello da cucina ha colpito il dj. L’arma è stata rinvenuta all’interno dell’appartamento e sequestrata.

A quanto pare ieri è arrivata la svolta e il padre del dj è stato scarcerato e condotto ai domiciliari. Quello che però è emerso nelle ultime ore, a detta dell’avvocato, come riporta Il Merdiano News, è stato un forte senso di devastazione e senso di colpa da parte dell’uomo il quale, durante il colloquio col il gip, avrebbe dichiarato: “Sono devastato, mi dovete aiutare a capire come sta Joseph”.