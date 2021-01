0 Facebook Joseph Capriati fuori pericolo, il messaggio dallo staff: “Vi abbraccia tutti” Cronaca 10 Gennaio 2021 12:20 Di redazione 2'

Joseph Capriati non sarebbe più in pericolo di vita. Il noto dj che era stato accoltellato al torace dal padre, a seguito di un delicato intervento non lotterebbe più contro la morte. Sebbene le sue condizioni non siano delle migliori, si può comunque tirare un sospiro di sollievo.

Come sta Joseph Capriati

La comunicazione è stata data da Parallel, agenzia che si occupa degli interessi del dj, che ha scritto un messaggio per rincuorare le tante persone che chiedevano quali fossero le condizioni di Joseph Capriati: “Vi ringraziamo di cuore per l’affetto che ci state dimostrando. Fan, colleghi e amici. Ci teniamo a rassicurarvi che Joseph non è in pericolo di vita, e vi abbraccia. Grazie a tutti. Il team di Joseph Capriati“.

Intanto continuano ad emergere dettagli sul terribile litigio conclusosi in tragedia in casa Capriati. Sembrerebbe che il dj abbia avuto una discussione in principio con la madre e poi dopo l’intervento del padre e del fratelli, avrebbe colpito loro, finché Pietro Capriati – arrestato per tentato omicidio – non ha preso un coltello e ha colpito il figlio al torace.

