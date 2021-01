0 Facebook Castellammare di Stabia piange Catello Esposito, morto dopo un malore in strada Cronaca 12 Gennaio 2021 10:13 Di redazione 1'

Non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Catello Esposito è morto a Castellammare di Stabia in strada in seguito a un malore. Si trovava in piazza Principe Umberto, vicino al noto bar Gran Caffè Napoli, quando improvvisamente ha perso i sensi e si è accasciato al suolo.



Immediato l’intervento dei passanti che hanno assistito alla scena, una persona ha allertato subito un’ambulanza. Ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, a nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo, purtroppo era già deceduto.

Sconvolte le persone che hanno assistito alla morte dell’uomo. La tragica notizia è stata riportata da Stabiesi.net.