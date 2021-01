0 Facebook Dramma nel Napoletano, muore giovane padre di famiglia: lascia figli e moglie Cronaca 8 Gennaio 2021 19:18 Di redazione 1'

Tragedia lo scorso giovedì sera ad Afragola, in provincia di Napoli, dove Mimmo Montanaro è stato stroncato da un infarto improvviso mentre era a lavoro.

Secondo quando ricostruito dai media locali, l’uomosi stava recando da un cliente quanto è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo.

Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo lascia moglie e figli. Lui e i fratelli Pasquale e Massimo, secondo quanto riporta NanoTv, sono benvoluti in città, gestiscono un dettaglio-ingrosso di cartoleria e prodotti per l’informatica. I funerali si terranno domani mattina ad Afragola.