Il dolore di Dieguito Fernando: "I fratelli non lo chiamano, è solo. Vuole vedere la tomba del padre" 8 Gennaio 2021

Dieguito Fernando, il figlio più piccolo di Diego Armando Maradona, ha chiesto più volte alla madre, Veronica Ojeda, di andare al cimitero dal padre. A raccontare il grande dolore che sta vivendo il bambino è stato il compagno della Ojeda e legale del piccolo.

Come sta Dieguito Fernando

“Un’ora fa mi ha chiamato e mi ha chiesto di andare al cimitero”, queste le parole di Mario Baudry. “Vuole vedere la tomba di suo padre, che dobbiamo dirgli? Ha solo sette anni. A Natale voleva andare a casa del suo papà in cielo (…)”, ha continuato il legale del bambino.

Il rapporto tra Dieguito Fernando e i suoi fratelli

L’aspetto più doloroso della vicenda sembrerebbe essere anche la lontananza di Dieguito Fernando dai suoi fratelli. Pare, infatti, che il bambino non si incontri mai con loro. Quando hanno domandato a Baudry se uno dei figli di Maradona chiama il loro fratellino, ha risposto: “No, non lo chiamano. Nessuno. E’ solo“.